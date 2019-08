L'entreprise namuroise s'est imposée aujourd'hui comme le leader francophone indépendant sur le marché du marketing digital. Une position qu'elle entend bien conforter en Belgique et à l'international.

C'est en 2007 qu'Universem est lancée à Namur par trois jeunes étudiants aujourd'hui toujours associés : Simon- Pierre Breuls, Hubert de Cartier et Sébastien François, qui occupent respectivement les fonctions de business development director, project director et operations director. A l'époque, la start-up n'est encore qu'une boutique en ligne proposant des produits artisanaux belges aux particuliers. Afin de se distinguer sur le Net, ses fondateurs soignent particulièrement bien leur référencement, un savoir-faire qu'ils décident bientôt de développer comme service à d'autres entreprises. Le trio s'installe deux ans plus tard au Parc Créalys de Gembloux, créant l'année suivante la marque Universem.

