Une trentaine de magasins de l'enseigne Aldi étaient en grève samedi, à la suite d'un mouvement de grogne du personnel, a-t-on appris de source syndicale.

Selon la CNE, une quinzaine de magasins étaient fermés en province de Liège et une petite vingtaine dans les provinces de Hainaut et de Namur.

Les débrayages interviennent au lendemain d'une nouvelle réunion entre syndicats et direction et du dépôt d'un préavis de grève par le syndicat chrétien. "Le ras-le-bol du personnel a été sous-estimé. Les travailleurs sont partis spontanément en grève", explique Stanny Hermans. Selon le responsable syndical à la CNE, le personnel des magasins Aldi est sur les genoux, les magasins sont en sous-effectif et le niveau de productivité demandé aux travailleurs, sur base d'année 2020 exceptionnelle pour le secteur du commerce, est intenable.

Une nouvelle réunion entre direction et syndicats est prévue le 8 novembre. "Nous avons été écoutés par la direction mais la prochaine fois, nous espérons être entendus", poursuit Stanny Hermans pour qui "il y aura d'autres actions" d'ici le 8 novembre.

Ce mouvement chez Aldi intervient peu de temps après un conflit social au sein de l'enseigne Lidl.

