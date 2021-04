MiDiagnostics, une spin-off du centre de recherche de Louvain imec, a développé un nouveau test de détection rapide du Covid-19 qu'elle annonce aussi fiable que les tests PCR. La société a levé 58 millions d'euros supplémentaires pour commercialiser son produit, fait-elle savoir vendredi.

Selon MiDiagnostics, son nouveau test combine la fiabilité des tests PCR et la rapidité des auto-tests. Les premiers programmes pilotes sont prévus après les vacances d'été.

L'entreprise a levé 58 millions d'euros supplémentaires pour commercialiser son produit. La majeure partie du capital - soit 38 millions - provient des principaux actionnaires, dont Marc Coucke, Urbain Vandeurzen et Michel Akkermans. Les 20 millions restants ont été obtenus via un emprunt à la banque européenne d'investissement.

Le centre de recherche Imec travaille également au développement d'un test de détection rapide du Covid-19 sur base de l'air expiré. Les essais cliniques sont en phase de déploiement. Imec espère également tester son produit à Brussels Airport d'ici l'été.

