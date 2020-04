En marge des projets initiés par le gouvernement wallon autour du CHU de Liège, d'autres solutions de décontamination de masques naissent dans la région, rapporte L'Echo jeudi.

Deux entreprises, SalamanderU et Solidfog, joignent leurs compétences pour proposer une solution destinée à en décontaminer de grands volumes. A la différence des autres solutions proposées, celle-ci vise une décontamination à grande échelle.

Établie à Marche, SalamanderU est spécialisée dans les unités de confinement, comme des isolateurs ou des "bulles" étanches de différentes capacités et dans les systèmes de contrôles de ces unités. De son côté, Solidfog (Ciney) développe des systèmes de stérilisation et de décontamination par brumisation de peroxyde d'Hydrogène (H2O2).

La combinaison des deux compétences permet de mettre au point des mini-salles de décontamination dans lesquelles peuvent être "nettoyés" jusqu'à 350 masques FFP2 ou FFP3 à la fois.

L'installation de la "Clean Bubble", cette chambre de plastique étanche de 8 m³ environ, peut être installée n'importe où et permet de traiter jusqu'à 350 masques à la fois en six heures. "À raison de trois cycles par jour, cela permet de décontaminer près de 1.000 masques par jour", estime Yves Marée, directeur général de Solidfog.

Pour un prix de revient estimé pour l'instant à 60 centimes par masque, à comparer au prix du masque neuf de près de 5 euros au cours actuel.

Deux entreprises, SalamanderU et Solidfog, joignent leurs compétences pour proposer une solution destinée à en décontaminer de grands volumes. A la différence des autres solutions proposées, celle-ci vise une décontamination à grande échelle. Établie à Marche, SalamanderU est spécialisée dans les unités de confinement, comme des isolateurs ou des "bulles" étanches de différentes capacités et dans les systèmes de contrôles de ces unités. De son côté, Solidfog (Ciney) développe des systèmes de stérilisation et de décontamination par brumisation de peroxyde d'Hydrogène (H2O2). La combinaison des deux compétences permet de mettre au point des mini-salles de décontamination dans lesquelles peuvent être "nettoyés" jusqu'à 350 masques FFP2 ou FFP3 à la fois. L'installation de la "Clean Bubble", cette chambre de plastique étanche de 8 m³ environ, peut être installée n'importe où et permet de traiter jusqu'à 350 masques à la fois en six heures. "À raison de trois cycles par jour, cela permet de décontaminer près de 1.000 masques par jour", estime Yves Marée, directeur général de Solidfog. Pour un prix de revient estimé pour l'instant à 60 centimes par masque, à comparer au prix du masque neuf de près de 5 euros au cours actuel.