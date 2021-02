Comme chaque année depuis maintenant 4 ans, l'asbl 100 000 entrepreneurs Belgique lance, du 8 au 12 mars, la Semaine de sensibilisation des jeunes à l'Entrepreneuriat Féminin.

Depuis 8 ans, l'asbl 100 000 entrepreneurs Belgique s'est donné pour mission de développer l'esprit d'initiative et l'envie d'entreprendre chez les jeunes de l'enseignement secondaire et supérieur.

Une mission dont la Semaine de sensibilisation des jeunes à l'Entrepreneuriat Féminin est donc un des points d'orgue. Axée autour de la journée internationale des droits des femmes (8 mars), ces 5 jours ont pour objectif de promouvoir la culture entrepreneuriale et la réussite au féminin auprès des jeunes femmes et des jeunes hommes de 13 à 25 ans, à Bruxelles et en Wallonie.

Durant cette semaine de sensibilisation, l'asbl 100 000 entrepreneurs Belgique invite les femmes porteuses de projets ainsi que les créatrices d'entreprises à se mobiliser et témoigner dans les écoles. Grâce à leur témoignage, l'association souhaite promouvoir la culture entrepreneuriale et la réussite au féminin. Écouter une femme entrepreneure, c'est donner envie aux jeunes filles d'avoir leur propre projet, d'oser et de pouvoir se projeter dans l'avenir.

Depuis 8 ans, l'asbl 100 000 entrepreneurs Belgique s'est donné pour mission de développer l'esprit d'initiative et l'envie d'entreprendre chez les jeunes de l'enseignement secondaire et supérieur. Une mission dont la Semaine de sensibilisation des jeunes à l'Entrepreneuriat Féminin est donc un des points d'orgue. Axée autour de la journée internationale des droits des femmes (8 mars), ces 5 jours ont pour objectif de promouvoir la culture entrepreneuriale et la réussite au féminin auprès des jeunes femmes et des jeunes hommes de 13 à 25 ans, à Bruxelles et en Wallonie.Durant cette semaine de sensibilisation, l'asbl 100 000 entrepreneurs Belgique invite les femmes porteuses de projets ainsi que les créatrices d'entreprises à se mobiliser et témoigner dans les écoles. Grâce à leur témoignage, l'association souhaite promouvoir la culture entrepreneuriale et la réussite au féminin. Écouter une femme entrepreneure, c'est donner envie aux jeunes filles d'avoir leur propre projet, d'oser et de pouvoir se projeter dans l'avenir.