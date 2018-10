Une récolte de pommes abondante et des prix très bas

Les récoltes de pommes se terminent cette semaine, voire milieu de la semaine prochaine pour certains producteurs. Par rapport à la maigre récolte de 2017, le Centre fruitier wallon évoque une année "normale" en termes de production. "La Belgique avait été fortement touchée par le gel l'an dernier et on estimait la récolte à 40% de la normale. On peut donc dire que celle de 2018 sera supérieure de 60% à celle de 2017", explique le producteur.

Les autres pays européens ayant également connu un bel été, les récoltes y ont été bonnes et le marché de la pomme risque donc d'être quelque peu saturé. "On peut presque parler d'un niveau de prix catastrophique pour les producteurs", déplore M. Warnier, ajoutant que le secteur s'interrogeait sur l'avenir de la culture de la pomme en Belgique.

Les poires, qui ont connu elles aussi une récolte normale, sont également confrontées à des prix assez faibles, mais pour une autre raison. Compte tenu de la sécheresse, les poires n'ont pas atteint leur pleine dimension. Or, les petits fruits se vendent pour rien, commente Olivier Warnier.

"Environ 40% de la récolte de poires cette année sont constitués de petits calibres. Or, il peut y avoir des différences de prix de 20% entre deux calibres de fruits. Les petites poires ne sont pas faciles à commercialiser. Les consommateurs veulent des gros formats, mais ça n'a pas été possible cette année en raison de la météo", souligne-t-il.