Les représentants du personnel et la direction de GlaxoSmithKline (GSK) ont ouvert les discussions mercredi matin lors d'un premier conseil d'entreprise intervenant après l'annonce, la semaine dernière, de l'intention du groupe de supprimer jusqu'à 720 emplois et de ne pas renouveler quelque 215 contrats temporaires.

En début de matinée, la FGTB et la CGSLB ont distribué des tracts aux travailleurs rentrant sur les sites du groupe. Lors du conseil d'entreprise, il a surtout été question de la méthodologie à suivre pour la suite des discussions. Le conseil d'entreprise se poursuivra l'après-midi.

Pour cette première rencontre entre la direction et les syndicats, il a surtout été question de l'organisation de la suite des discussions dans le cadre le phase 1 de la loi Renault, notamment pour fixer quels interlocuteurs seront autour de la table, la méthodologie qui sera suivie et l'agenda. La volonté de la direction semble être de ne pas trop trainer, et le rythme d'une réunion par semaine est évoqué.

Ce premier conseil d'entreprise se poursuivra mercredi après-midi, avec notamment une première présentation par la direction de la réorganisation envisagée et de sa vision du futur.

