Des initiatives ont fleuries afin de soutenir les restaurateurs, obligés de fermés, dans cette longue traversée du désert que leur impose la pandémie actuelle de covid-19. Maintenant c'est au tour du secteur de l'événementiel de voir arriver une bouée de sauvetage dans sa direction.

En cette période de confinement, où chacun est obligé de rester chez lui et où les festivités, tant publiques que familiales, sont annulées les unes après les autres, le secteur de l'événementiel est à l'arrêt... Un secteur certes à l'arrêt mais qui devrait bénéficier d'un petit coup de pouce pour préparer son redémarrage.

Ce coup de pouce, appelé Kwakoo Event, se décline sous la forme d'une plateforme digitale sur laquelle sont référencés des professionnels de l'événementiel. Un référencement qui leur permet d'entrer en contact avec les organisateurs d'événements afin de préparer l' "après covid-19".

Car comme le précise le communiqué "malgré la situation de crise actuelle, notre plateforme reçoit une centaine de visites par jour et les prestataires déjà référencés sur la plateforme reçoivent des demandes de renseignements pour des événements futurs."

Quand viendra le redémarrage, quand enfin on pourra sortir de chez soi et que le confinement ne sera plus qu'un mauvais souvenir, le monde de l'évènementiel redémarrera. Et c'est justement, en pensant à ce redémarrage, que Kwakoo Event met gratuitement à la disposition de ces prestataires sa plateforme digitale.

La plateforme regroupe 14 catégories principales : · Animation · Chefs à domicile · Fleuristes · Foodtruck · Hôtesses · Location de salles · Location de véhicule · Matériel et décoration · Musique et ambiance · Photos et vidéos · Son et lumière · Teambuilding · Traiteurs

En cette période de confinement, où chacun est obligé de rester chez lui et où les festivités, tant publiques que familiales, sont annulées les unes après les autres, le secteur de l'événementiel est à l'arrêt... Un secteur certes à l'arrêt mais qui devrait bénéficier d'un petit coup de pouce pour préparer son redémarrage. Ce coup de pouce, appelé Kwakoo Event, se décline sous la forme d'une plateforme digitale sur laquelle sont référencés des professionnels de l'événementiel. Un référencement qui leur permet d'entrer en contact avec les organisateurs d'événements afin de préparer l' "après covid-19". Car comme le précise le communiqué "malgré la situation de crise actuelle, notre plateforme reçoit une centaine de visites par jour et les prestataires déjà référencés sur la plateforme reçoivent des demandes de renseignements pour des événements futurs."Quand viendra le redémarrage, quand enfin on pourra sortir de chez soi et que le confinement ne sera plus qu'un mauvais souvenir, le monde de l'évènementiel redémarrera. Et c'est justement, en pensant à ce redémarrage, que Kwakoo Event met gratuitement à la disposition de ces prestataires sa plateforme digitale.