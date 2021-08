Le PSG est l'un des clubs les plus développés dans les actifs numériques, avec notamment la Juventus Turin en Italie, et a signé en septembre 2018 un partenariat avec Socios.com, une plateforme utilisant la technologie blockchain (chaine de blocs). En janvier 2020, il a lancé son jeton (token) numérique destiné à ses supporters, le PSG Fan Tokens.

Le Paris Saint-Germain a remis à la superstar argentine Lionel Messi des "fans tokens", les jetons numériques de l'équipe de la capitale, lors de la signature de son contrat, a annoncé le club jeudi.

"Pour la première fois pour une signature de cette envergure, Leo Messi s'est vu remettre de nombreux +$PSG Fan Tokens+" écrit le club de la capitale dans un communiqué, sans donner plus de précision sur la quantité ou le montant.

Selon la presse espagnole, la prime à la signature globale du transfert pourrait s'élever à 30 millions d'euros. Le PSG est l'un des clubs les plus développés dans les actifs numériques, avec notamment la Juventus Turin en Italie, et a signé en septembre 2018 un partenariat avec Socios.com, une plateforme utilisant la technologie blockchain (chaine de blocs).

En janvier 2020, il a lancé son jeton (token) numérique destiné à ses supporters, le PSG Fan Tokens. Les détenteurs peuvent notamment participer à des sondages lancés par le club sur des sujets annexes, comme "choisir le message qui s'affiche sur le mur du vestiaire" des joueurs, ou encore "voter pour le but de la saison", précise le communiqué. Pour le club, l'objectif de ces jetons est double: "développer une relation avec de nouveaux fans dans le monde et générer des revenus", rappelle Marc Armstrong, directeur du sponsoring, cité dans le communiqué. Initialement proposé au prix de deux euros, le cours de ces jetons varie désormais librement en fonction de l'offre et de la demande, comme un cours d'une valeur à la Bourse, ou d'une monnaie sur les marchés financiers.

Ainsi, à 13H00 jeudi, il fallait débourser 34,66 euros pour recevoir un jeton, selon le site coinmarketcap. Les rumeurs insistantes sur la venue de Messi sont allées de pair avec une forte hausse du prix du jeton: début août, le jeton s'échangeait encore pour environ 10 euros.

Les volumes échangés ont aussi énormément augmenté, à hauteur de 536 millions d'euros sur la seule journée de mardi, jour de l'officialisation de la signature du prodige Argentin.

L'actif est fortement volatile: son prix avait dépassé les 45 euros le 26 avril, deux jours avant la demi-finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City, avant de redescendre.

La capitalisation boursière des jetons a explosé, passant de 44 millions d'euros mardi pour évoluer autour des 100 millions d'euros jeudi dans la matinée, toujours selon les données de coinmarketcap.

Le Paris Saint-Germain a remis à la superstar argentine Lionel Messi des "fans tokens", les jetons numériques de l'équipe de la capitale, lors de la signature de son contrat, a annoncé le club jeudi."Pour la première fois pour une signature de cette envergure, Leo Messi s'est vu remettre de nombreux +$PSG Fan Tokens+" écrit le club de la capitale dans un communiqué, sans donner plus de précision sur la quantité ou le montant. Selon la presse espagnole, la prime à la signature globale du transfert pourrait s'élever à 30 millions d'euros. Le PSG est l'un des clubs les plus développés dans les actifs numériques, avec notamment la Juventus Turin en Italie, et a signé en septembre 2018 un partenariat avec Socios.com, une plateforme utilisant la technologie blockchain (chaine de blocs). En janvier 2020, il a lancé son jeton (token) numérique destiné à ses supporters, le PSG Fan Tokens. Les détenteurs peuvent notamment participer à des sondages lancés par le club sur des sujets annexes, comme "choisir le message qui s'affiche sur le mur du vestiaire" des joueurs, ou encore "voter pour le but de la saison", précise le communiqué. Pour le club, l'objectif de ces jetons est double: "développer une relation avec de nouveaux fans dans le monde et générer des revenus", rappelle Marc Armstrong, directeur du sponsoring, cité dans le communiqué. Initialement proposé au prix de deux euros, le cours de ces jetons varie désormais librement en fonction de l'offre et de la demande, comme un cours d'une valeur à la Bourse, ou d'une monnaie sur les marchés financiers. Ainsi, à 13H00 jeudi, il fallait débourser 34,66 euros pour recevoir un jeton, selon le site coinmarketcap. Les rumeurs insistantes sur la venue de Messi sont allées de pair avec une forte hausse du prix du jeton: début août, le jeton s'échangeait encore pour environ 10 euros. Les volumes échangés ont aussi énormément augmenté, à hauteur de 536 millions d'euros sur la seule journée de mardi, jour de l'officialisation de la signature du prodige Argentin. L'actif est fortement volatile: son prix avait dépassé les 45 euros le 26 avril, deux jours avant la demi-finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City, avant de redescendre. La capitalisation boursière des jetons a explosé, passant de 44 millions d'euros mardi pour évoluer autour des 100 millions d'euros jeudi dans la matinée, toujours selon les données de coinmarketcap.