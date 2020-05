Le Brussels Beer Project (BBP) est assurément la brasserie la plus créative du pays. L'an dernier, elle a lancé 48 nouvelles bières. Seulement voilà, elle était un peu à l'étroit dans ses petits locaux de la rue Dansaert de Bruxelles.

D'ailleurs, deux tiers de sa production (14.000 hectolitres) étaient assurés par un partenaire limbourgeois. Dans un an, elle s'installera dans ...

D'ailleurs, deux tiers de sa production (14.000 hectolitres) étaient assurés par un partenaire limbourgeois. Dans un an, elle s'installera dans une toute nouvelle brasserie située le long du bassin de Biestebroeck à Anderlecht. Un projet, avec un jardin et un bar à bières, qui lui permettra de produire 35.000 hectolitres. Coût de l'investissement : 6 millions d'euros obtenus via un prêt de 3,4 millions auprès de BNP Paribas Fortis et une participation au capital à hauteur du solde par Invest for Jobs. Très impliqué dans le développement durable et l'économie circulaire, le BBP souhaite parallèlement décrocher le label BCorp qui atteste de critères élevés sur les plans social, environnemental et de la gouvernance.