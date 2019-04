La compagnie aérienne Ryanair propose désormais 27 connexions, au départ de 15 villes, via l'aéroport de Charleroi (BSCA), a annoncé jeudi ce dernier, qui se félicite de devenir "un hub". L'aéroport espère accueillir davantage de passagers.

"Les passagers peuvent désormais arriver et repartir depuis Brussels South Charleroi Airport en restant dans une nouvelle zone transit, conçue à cet effet. Grâce à ce nouveau circuit pour les passagers en correspondance, leur expérience se voit simplifiée, avec de nouvelles opportunités pour voyager en Europe, via BSCA", souligne l'aéroport wallon dans un communiqué.

Depuis l'aéroport de départ, les voyageurs en transit bénéficient d'un enregistrement jusqu'à la destination finale, précise BSCA. En possession de leurs cartes d'embarquement, les passagers peuvent se rendre directement à la porte de leur vol en correspondance.

Les bagages sont, quant à eux, enregistrés jusqu'à la destination finale et acheminés automatiquement vers l'avion en question. In fine, cela permet aux passagers de voyager vers un nombre plus étendu de destinations.

"La demande des voyageurs était bien présente et notre réseau constitué de plus de 180 destinations est propice aux connexions. Après diverses analyses, nous sommes parvenus à adapter le circuit des arrivées afin d'offrir aux voyageurs la possibilité de transiter via nos installations pour rejoindre l'une de nos destinations", explique Patrick Lambrechts, CEO ad interim de l'aéroport carolorégien.