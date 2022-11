La société belge, ABEE, annonce la création de la première grande usine de batteries du pays, à Manage, pour des véhicules électriques. Selon Willy Borsus, ministre de l'Économie wallonne, elle pourrait bénéficier jusqu'à 11,25 millions d'euros d'aide.

La première gigafactory de pack de batteries en Belgique devrait lancer ses activités en 2025, sur le zoning de Seneffe-Manage. Elle est annoncée par une jeune société, Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE), basée à Diegem. "Elle fournira le secteur automobile et celui de l'énergie pour le stockage d'électricité dans le solaire ou l'éolien, par exemple" dit Noshin Omar, fondateur et CEO d'ABEE. La production devrait atteindre une capacité de batteries de 3 GWh par an dès l'année de démarrage et portera le nom Be-Volt. L'emploi généré par l'usine et ses sous-traitants pourrait atteindre 300 à 500 personnes. La Région wallonne est prête à aider le projet. "ABEE envisageant de s'installer dans une commune en zone de développement dans la province du Hainaut. Dans le cadre légal fixé pour la période 2022-2027, le projet pourra bénéficier d'une aide à l'investissement de 15 % plafonnée à 11.250.000 d'euros" indique le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus. "Complémentairement, une aide spécifique relative à l'utilisation durable de l'énergie pourra être octroyée", car le projet prévoit l'utilisation d'énergie renouvelable. Le ministre précise : "Nous analyserons le dossier avec une attention particulière et nous le soutiendrons dans les cadres réglementaires fixés et les moyens disponibles."Selon Noshin Omar, l'intercommunale IDEA, propriétaire du zoning de Seneffe-Manage, pourrait annoncer une décision la semaine prochaine sur l'accès au zoning.Noshin Omar, ingénieur de formation, a longtemps été le directeur du Battery Innovation Center de la VUB et a fondé ABEE en 2019, qui compte actuellement une cinquantaine de personnes. La société est active dans le développement de systèmes de batteries (pack, modules, logiciels et électronique de puissance). Le siège de Diegem devrait déménager cette année à Ninove, où un bâtiment est en construction pour recevoir le quartier général et la recherche & développement.Pour l'heure, la production est réalisée en Turquie, à Antalya, avec un partenaire local, Imecar. "Nous avons choisi de produire aussi en Belgique car c'était plus pratique pour servir les clients dans le Benelux que de livrer depuis la Turquie" dit Noshin Omar. "En plus, la zone de Seneffe Manage est bien desservie par route, train et aussi voie navigable, car certaines matières arriveront par bateau". D'autres projets d'usines sont annoncés en Lituanie (batteries) et en Macédoine (électronique de puissance pour batteries et logiciel BMS (battery management system)).Les batteries produites à Manage ne contiendront pas de cobalt, et seront des batteries dites LFP (lithium, fer, phosphate), qui ont actuellement le vent en poupe. Elles ont une durabilité supérieure aux batteries lithium NMC plus répandues (nickel, manganèse, cobalt), mais une densité énergétique moindre. Elles sont surtout produites par des Chinois, mais les constructeurs d'autos européens s'y intéressent.Le cabinet du ministre wallon de l'Economie, Willy Borsu, confirme le projet et les discussions. Une lettre d'intention a été signée. Le financement de cette usine "est assuré par emprunt et aussi avec le concours d'investisseurs" assure Noshin Omar, qui n'indique aucun nom. Une société spécifique a été créée en octobre, B-Volt Battery System, domiciliée à Louvain-La-Neuve. "La production de l'usine de Manage est déjà vendue" assure-t-il, histoire de rassurer.De nombreuses gigafactories de batteries (pack et modules) ont été annoncées un peu partout en Europe, sauf dans le Benelux. "Je me demande pourquoi" dit Noshin Omar, qui estime le pays bien placé pour cette activité. La concurrence asiatique est très forte, mais l'ingénieur estime que les batteries faites en Europe peuvent être compétitives. "Notamment parce que la production en Asie ne recourt pas à de l'énergie renouvelable, zéro CO2, or certains clients sont très sensibles à cela, ils le demandent" dit-il. La future usine wallonne n'utilisera que de l'électricité verte.La taille de départ du projet de Manage reste modeste par rapport à ceux des autres pays européens comme ACC à Douvrin (France), jusqu'à 40 GWh (groupe Stellantis et SAFT), avec 8 GWh au démarrage fin 2023, VW à Salzgitter (Allemagne), jusqu'à 24 GWh, ou LG à Wroclaw (Pologne), 65 GWh (source : energy-storage.news). La production de Manage annoncée correspond à l'équipement d'environ 50.000 autos par an (batteries de 60 kWh).