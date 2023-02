Active Ants, une filiale de bpost, va doubler la capacité de son entrepôt à Willebroek (province d'Anvers). Le nombre de places de stockage du système AutoStore va ainsi passer de 20.000 à 52.000 places, rapporte le magazine spécialisé Flows. L'information a été confirmée à l'agence Belga.

Cette extension est requise compte tenu de la demande croissante pour les biens provenant de commerces en ligne. "Toutes les nouvelles cellules de stockage doivent être livrées mi-mars", a expliqué Gert Hellemans, manager d'Active Ants. Les effectifs de l'entreprise devraient passer de 50 à 60 travailleurs à terme, outre quelque 80 robots qui aideront le personnel.

Grâce au système d'automatisation AutoStore, Active Ants peut stocker six fois plus de marchandises par mètre carré que dans un entrepôt classique. L'extension intervient en outre un an plus tôt que prévu.

Le site de Willebroek s'étend sur dix mille mètres carrés. Le système AutoStore y traite des milliers de marchandises pour plusieurs commerces en ligne.

