Protime, une filiale du prestataire de services de RH SD Worx, souhaite engager quelque 300 personnes supplémentaires au cours des quatre à cinq prochaines années. C'est ce qu'a annoncé jeudi Gille Sebrechts (29 ans), le nouveau CEO de cette entreprise basée à Malines.

"Aujourd'hui, nous travaillons déjà avec 400 personnes", situe le jeune patron. "L'ambition est de doubler notre chiffre d'affaires de 47 millions d'euros. Pour cela, nous aurons besoin de personnes supplémentaires : des développeurs et des informaticiens en Belgique et à l'étranger afin d'implémenter notre logiciel." Gille Sebrechts a récemment succédé à l'ex-CEO Peter s'Jongers (53 ans) chez Protime, qui entend devenir le leader du marché européen des solutions dites de gestion des effectifs. Actuellement, l'entreprise est déjà le leader du marché de l'enregistrement du temps et de la planification du travail en Belgique et aux Pays-Bas.

"L'internationalisation sera l'un de nos axes de croissance", développe le nouveau dirigeant. "Nous voulons surtout devenir le leader du marché dans les pays européens où opère notre société-mère SD Worx. En commençant par l'Allemagne et les pays nordiques." D'après l'analyse de l'ex-CEO Peter s'Jongers, les travailleurs subissent actuellement, et de manière générale, beaucoup de stress. "Le nombre de burnouts est en augmentation. La flexibilité entraîne des défis. L'enregistrement du temps peut aider les travailleurs à maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée", estime-t-il. Cela car ces outils d'enregistrement en ligne pourraient alors déclencher des signaux d'alarme chez ceux qui effectuent systématiquement des heures supplémentaires.

Protime a été créée en 1995 en tant que société de logiciels de gestion du temps. La société-mère SD Worx est, quant à elle, un secrétariat social qui fournit des services de ressources humaines. En Belgique, ce prestataire compte 31 bureaux et en dispose également de nombreux autres dans les pays voisins. Il emploie au total un peu plus de sept mille personnes.

