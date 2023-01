Une erreur humaine est à l'origine de la grosse perturbation du trafic aérien aux Etats-Unis mercredi. Selon l'autorité américaine de l'aviation, la FAA (Federal Aviation Administration), des collaborateurs ont modifié une base de données très importante alors que cela n'était pas autorisé. Une source anonyme a indiqué à l'agence Bloomberg qu'il semblerait que l'erreur ait été commise par deux travailleurs d'une firme externe.

La FAA tente maintenant de déterminer si les changements effectués l'ont été de manière intentionnelle ou par accident. Après les dégâts à la base de données, un système de secours était censé entré en fonction mais cela ne s'est pas fait. La FAA travaillerait à une amélioration du système afin d'éviter de pareils couacs à l'avenir.

Le système Notice To Air Missions (NOTAM), affecté par la panne de mercredi, permet de transmettre des informations aux navigants concernant des risques dans les aéroports, comme la fermeture d'une voie d'atterrissage, la présence d'une grue au sol ou des activités spéciales comme des opérations militaires.

Pour garantir la sécurité du trafic aérien, la FAA avait décidé d'empêcher tous les décollages de vols intérieurs jusqu'à 09H00 sur la côte est du pays (15H00 HB), à quelques exceptions près, le temps de résoudre le problème. La suspension a duré environ une heure et demie. Au total, selon un décompte du site spécialisé Flight Aware consulté par l'AFP, plus de 1.300 vols ont été annulés et plus de 9.700 retardés.

