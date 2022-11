Le service "entreprises" provincial du Hainaut de la CSC a établi, sur base de l'essentiel des comptes annuels relatifs à l'exercice 2021 déposés à la BNB, un listing des sociétés établies dans le Hainaut qui ont procédé, en 2022, à la distribution de dividendes sur base du bénéfice dégagé en 2021. Une entreprise sur six a distribué des dividendes, de façon parfois injustifiée ou excessive.

Sur quelque 31.000 sociétés en Hainaut, une sur six a distribué des dividendes à ses actionnaires sur base de ses résultats de 2021, selon l'étude de la CSC, qui a basé ses calculs sur les chiffres que les entreprises ont rendus à la Banque nationale.

L'étude du syndicat annonce un taux de distribution de 150 % (90 % à Mons-La Louvière), d'un montant de 5,4 milliards d'euros (300 millions d'euros à Mons-La Louvière) alors que les bénéfices des sociétés en 2021 sont de 3,6 milliards d'euros 330 millions à Mons-La Louvière).

L'étude montre également que la distribution semble parfois "injustifiée", 200 entreprises (70 à Mons-La Louvière) en activité déficitaire ayant distribué des dividendes à leurs actionnaires. La distribution en Hainaut est également parfois excessive (plus de 100 %) auprès de 1.500 sociétés (500 à Mons-La Louvière).

"Pour ne retenir qu'un enseignement de notre étude pour toutes les personnes qui ont des difficultés, il faut montrer que les dividendes distribués en 2022 sur base de l'exercice 2021 dans les entreprises du Hainaut ont été multipliés par sept par rapport à l'exercice 2020 et que, dans le même temps, on n'a enregistré qu'une augmentation de moins de 5 % pour les travailleurs", a indiqué Attilio Virga, auteur de l'étude de la CSC.

"En Hainaut, quelque 5.000 entreprises ont distribué des dividendes, le taux de distribution de ces dividendes est très important, soit 150%. Et ces distributions ne sont pas toutes légitimes, un millier des entreprises concernées étant en situation financière difficile. Et, alors qu'elles ont besoin de cash vital pour leur fonctionnement, elles distribuent des dividendes à leurs actionnaires."

"On a distribué dans les entreprises du Hainaut en 2021 plus de cinq milliards d'euros en dividendes dans les entreprises du Hainaut, par rapport à une richesse produite, des bénéfices qui étaient à plus de trois milliards", a souligné Jean-Marc Urbain, secrétaire fédéral de la CSC. "La différence a été prise dans les fonds propres des entreprises, quitte à mettre certaines d'entre elles en difficulté. On a donc parfois mis l'activité économique en péril pour avoir distribué près de 150 % de dividendes. (...) On peut redistribuer tout ce que l'on veut, quitte à mettre une entreprise en difficulté, et on irait même jusqu'à dire que c'est à cause des travailleurs et de leurs salaires, mais, dans le cas présent, ce n'est pas du tout le cas. L'action de grève général du 9 novembre a donc tout son sens."

