La pratique religieuse n'étant plus ce qu'elle était, les 1.800 églises paroissiales de Flandre sont de moins en moins nombreuses à encore remplir une fonction sacerdotale. Mais que faire de tout ce patrimoine souvent d'une indéniable valeur?

En 2011, déjà, Geert Bourgeois, à l'époque vice-ministre-président, avait mitonné un plan destiné à soutenir financièrement la réaffectation d'édifices cultuels. Dix ans plus tard, 147 églises ont été désacralisées, un bureau de projets institué en 2016 a déjà réalisé près de 150 études de faisabilité et quatre communes sur cinq affirment réfléchir au devenir des lieux de culte implantés sur leur territoire. Insuffisant, estime le gouvernement flamand qui, outre un élargissement des subsides possibles, vient de rendre par décret pareille démarche obligatoire via un plan écrit dans lequel cinq éléments au moins - état des lieux, structure de propriété, situation géographique, utilisation actuelle, destination future et manière d'y parvenir - devront être envisagés.