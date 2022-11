Cupra, c'est la marque soeur de Seat, se voulant plus chic et plus sportive. Mais plus chère, aussi. Donc plus rentable pour la maison mère, le groupe Volkswagen, qui se penche dès lors avec attention sur cette nouvelle enseigne. Au point de faire cadeau au SUV Formentor d'un moteur... Audi.

Et pas n'importe quel moteur: le 2.5 turbo des Audi RS 3/RS Q3, dernier bloc à cinq cylindres du marché! Un coeur très particulier, dont les battements inhabituellement cadencés engendrent une sonorité très spécifique. Mais, hiérarchie de groupe oblige, le moteur est ici un brin dégonflé, affichant 390 ch contre 400 chez Audi. Cette perte de quelques pur-sang ne se ressent pas au volant, où l'on ne manque de rien, ni sous le pied ni dans les oreilles. Ce diable de moulin chante sa joie à travers des échappements à clapets pilotés et pousse en force jusqu'à la zone rouge, fixée à 7.000 tr/min.

La boîte DSG à double embrayage et sept rapports marque bien le rythme et la cavalerie passe par les quatre roues, avec en prime un mode drift qui favorise la roue arrière extérieure au virage pour autoriser quelques figures libres sur les surfaces glissantes. Mais c'est surtout pour son efficacité pure que l'on apprécie ce VZ5. Il enquille les virages très vite et sans se désunir, quel que soit le taux d'humidité du revêtement.

Et ce turbulent SUV n'a que peu de concurrents: on pointe bien sûr l'Audi RS Q3, son frère de sang, ou encore le Mercedes-AMG GLA S 45 (421 ch), voire les nettement plus coûteux Porsche Macan V6 S (381 ch) ou GTS (441 ch). Ce Formentor n'a rien à leur envier, si ce n'est qu'il porte un patronyme roturier. Et il a pour lui l'argument de l'exclusivité puisque sa production totale sera limitée à 7.000 unités. Il ne fait d'ailleurs pas de cadeaux et s'affiche pratiquement au prix de son cousin Audi, à l'image de marque pourtant nettement mieux établie. A coeur d'Audi, rien d'impossible, semble se dire Cupra, qui s'y croit déjà...

Cupra Formentor VZ5 Cinq cylindres en ligne turbo essence, 2.480 cm3 ;

390 ch (287 kW)/ 500 Nm ;

longueur: 4,45 m ;

poids: 1.683 kg Performances Vitesse maxi: 250 km/h ;

0-100 km/h en 4,2 s ;

consommation de l'essai: de 11 à 22 l/100 km ;

rejets CO2: 186 g/km Prix 68.940 euros ; déductibilité fiscale: 50%

+ Les cinq cylindres Audi de feu (performances, caractère, sonorité),

tenue de route très efficace,

aspects pratiques préservés

- Pratiquement aussi chère qu'une Audi RS Q3,

image de marque à construire,

consommation vite élevée,

suspension assez ferme

