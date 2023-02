Le fabricant de biscuits Lotus Bakeries a vu son chiffre d'affaires bondir de 17% à 877,5 millions d'euros en 2022, porté par la hausse de prix et des volumes..

L'excédent brut d'exploitation récurrent a augmenté, pour sa part, de 12,5%, à 169,9 millions d'euros, le bénéfice net gagnant de 13,8%, à 103,3 millions d'euros.

"Une croissance organique de 127 millions d'euros, c'est un record absolu", a commenté le CEO Jan Boone. "Cette progression de 17% est presque également répartie entre des augmentations de prix imputables à l'inflation et une solide croissance des volumes." Ainsi, les biscuits se sont vendus 8,1 % plus cher, tandis que les augmentations de prix (y compris les taux de change positifs) ont représenté 8,9% de la croissance.

Lotus a, par ailleurs, investi un montant record de 153 millions d'euros en 2022, notamment dans des projets d'expansion. Une politique d'investissement qui va se poursuivre en 2023.

En raison des perspectives économiques "floues et volatiles" mais aussi de l'inflation élevée, Lotus continuera à augmenter ses prix en 2023. M. Boone précise cependant que cette hausse tarifaire sera "juste et responsable". "L'inflation affecte le pouvoir d'achat de nombreuses personnes", dit-il. "Mais au final, nous voulons que nos produits restent accessibles (à tous)".

Le conseil d'administration proposera, lors de la prochaine assemblée générale, le versement d'un dividende gonflé de 40 (en 2021) à 45 euros.

