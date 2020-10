A l'heure d'un nouveau reconfinement qui n'en a pas (encore?) le nom, tout porte à croire que le commerce digital va de nouveau reprendre vigueur. Dans cette optique, Delhaize vient de dévoiler sa nouvelle boîte destinée à la livraison à domicile ou au retrait dans les points Collect.

Conçue avec DS Smith, le leader de l'emballage durable, la Direct Box est fabriquée à partir de carton 100% recyclé et est entièrement recyclable. Le nouveau design va permettre d'économiser 160 tonnes de carton chaque année mais aussi 87 tonnes de CO2, entre autres, via un stockage intelligent qui va réduire l'espace de 1.000 palettes par an. Il s'agit du premier projet commun entre les deux sociétés dans l'optique de réduire l'impact des emballages sur le changement climatique.