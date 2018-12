"Une bibliothèque de levains": visite au coeur du centre d'expertise du groupe Puratos

Des bocaux en provenance de différents pays s'alignent comme des trésors dans de belles armoires vitrées. " Le levain n°74 vient de Suisse, il est foncé et plutôt compact car il a été réalisé à base de farine de seigle complète du Valais AOP. Le n°100 porte le nom de Sakadane. Il s'agit d'un levain d'origine japonaise, de Tokyo précisément, à base de riz cuit, de malt de riz et d'eau, avec lequel on fabrique du An Pan, un petit pain traditionnel dans lequel on glisse une fleur de cerisier salée et vinaigrée. "

...