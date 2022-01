Le secteur de la grande distribution française est de nouveau en ébullition.

Bloomberg a en effet annoncé la semaine dernière que trois mois après l'échec initial, Auchan préparait une nouvelle offre pour acheter Carrefour. Cette annonce, confirmée par la suite avec des nuances, a fait flamber le cours de Bourse du groupe dirigé par Alexandre Bompard (photo).

En fait, depuis novembre, Vincent Le Stradic (Banque Lazard) et Pierre-Yves Chabert (avocat d'affaires chez Cleary Gottlieb) tentent de mettre sur pied, autour de l'Association Familiale Mulliez (AFM) qui possède 97% d'Auchan, un consortium de fonds.

L'idée est, contrairement à la première proposition d'octobre dernier, de proposer aux actionnaires de Carrefour une sortie entièrement en numéraire et à un prix correspondant à celui désiré par la famille Moulin (Galeries Lafayette) et à Abilio Diniz, les deux actionnaires de référence. On parle d'une somme totale de 20 milliards d'euros dont 14 pour Auchan qui est désendetté.

L'idée fait plus que son chemin mais, vu la présidentielle qui arrive, le timing n'est sans doute pas idéal.

Bloomberg a en effet annoncé la semaine dernière que trois mois après l'échec initial, Auchan préparait une nouvelle offre pour acheter Carrefour. Cette annonce, confirmée par la suite avec des nuances, a fait flamber le cours de Bourse du groupe dirigé par Alexandre Bompard (photo). En fait, depuis novembre, Vincent Le Stradic (Banque Lazard) et Pierre-Yves Chabert (avocat d'affaires chez Cleary Gottlieb) tentent de mettre sur pied, autour de l'Association Familiale Mulliez (AFM) qui possède 97% d'Auchan, un consortium de fonds. L'idée est, contrairement à la première proposition d'octobre dernier, de proposer aux actionnaires de Carrefour une sortie entièrement en numéraire et à un prix correspondant à celui désiré par la famille Moulin (Galeries Lafayette) et à Abilio Diniz, les deux actionnaires de référence. On parle d'une somme totale de 20 milliards d'euros dont 14 pour Auchan qui est désendetté. L'idée fait plus que son chemin mais, vu la présidentielle qui arrive, le timing n'est sans doute pas idéal.