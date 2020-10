Demander une avance sur salaire peut être délicat. Partena Professionnal lance Payabl', une application dédiée qui permet de disposer de sa paie de façon flexible.

Selon Partena Professionnal, le prestataire de services RH, le salaire d'un Belge sur 10 ne lui permet pas, certains mois, de couvrir ses dépenses. Ces difficultés financières ont des répercussions certaines sur la productivité et l'absentéisme. Demander des avances sur salaire n'est jamais simple. Partena entend résoudre le problème au moyen de Payabl', une appli entièrement dédiée. Payabl' permet au salarié de disposer de sa paie de façon flexible, quand il en a besoin - pour autant, évidemment, qu'un certain nombre de critères soient respectés. L'appli permet d'effectuer une demande et de la faire valider par l'employeur. Elle se charge aussi d'effectuer automatiquement le versement requis.