Boeing a accepté la semaine dernière une transaction pénale avec le Département de la Justice américain. D'un montant de 2,5 milliards de dollars, elle met fin aux poursuites pénales liées à la fraude et aux mensonges lors de l'élaboration et la certification du 737 MAX.

Boeing admet avoir menti délibérément mais le document officiel stipule que la fraude n'a pas été organisée à grande échelle avec le soutien de la direction. Les 2,5 milliards se divisent comme suit: 244 millions d'amende, 500 millions pour un fonds d'indemnisation des familles des deux crashes et 1,77 milliard pour indemniser les clients. Il est à noter que cet accord ne protège pas Boeing des amendes et pénalités que la FAA, le régulateur aérien américain, pourrait lui infliger au terme de son enquête civile. Ni des poursuites pénales engagées par les familles de victimes. Les deux crashes ont déjà coûté plus de 20 milliards à Boeing...