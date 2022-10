L'usine de production pourra fabriquer jusqu'à 300 millions de doses de vaccin par an, destinées à l'ensemble du continent africain.

Le groupe Univercells s'est donné pour mission de produire des vaccins à bas prix, afin de les rendre disponibles pour les populations des pays à faible revenu. Ce sera le cas prochainement pour la vaccination contre la rougeole et la rubéole sur le continent africain. L'Institut Pasteur de Dakar annonce en effet la concrétisation d'un accord pour la production d'un tel vaccin, grâce notamment au savoir-faire d'Univercells (qui apportera sa plateforme NevoLine, développée en Wallonie) et du Néerlandais Batavia Biosciences, un spécialiste de la production de médicaments. Le projet est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates.

Les vaccins seront produits dans le tout nouveau centre Madiba à Dakar, qui dépend de l'IPD, le seul fabricant de vaccins préqualifié par l'OMS en Afrique. Ce centre est construit grâce à un apport de 75 millions d'euros venant de la Banque européenne d'investissement. Il visait à permettre la production de vaccins contre le Covid-19 sur le continent africain mais ouvrait déjà la porte à la fabrication de vaccins contre d'autres maladies endémiques. Ce sera donc prochainement le cas avec la rougeole et la rubéole.

Cette nouvelle unité de production à prix abordable, capable de fabriquer jusqu'à 300 millions de doses par an, rend envisageable l'organisation de campagnes de vaccination à grande échelle sur le continent africain. "Cela aidera les pays de la région à renforcer leur autonomie et à fournir à chaque enfant les vaccins qui lui sauveront la vie", a commenté le Dr Amadou Alpha Sall, PDG de l'IPD. "Soutenir et nourrir l'autonomie de biofabrication est au coeur de la mission d'Univercells et nous sommes ravis que notre technologie contribue à progresser vers l'autonomie régionale, ajoute José Castillo, co-fondateur d'Univercells. Savoir que notre plateforme révolutionnaire de fabrication de vaccins NevoLine, initialement financée par la Fondation Bill & Melinda Gates en 2016, va maintenant aider à accélérer la fabrication de vaccins en Afrique, est très enthousiasmant."

Le groupe Univercells a récemment annoncé avoir levé 44 millions d'euros auprès de ses actionnaires historiques (SRIW, SFPI, TheClubDeal etc...) et de nouveaux venus comme le Belge 3d Investors, ou les américains Global Health Investment et In-Q-Tel. L'entreprise a aussi ouvert son capital aux salariés désireux d'y investir. "Cette initiative a connu un succès au-delà des attentes et contribuera à la croissance du groupe, tout en renforçant l'engagement des collaborateurs", précise Univercells dans un communiqué. Cette levée de fonds financera notamment le développement de deux filiales du groupe : l'unité de production de vecteurs viraux Exothera (Jumet) et la plateforme ARN de Quantoom Biosciences (Nivelles).

