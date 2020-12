Ils espèrent être à la consommation responsable ce que Tesla est à la voiture électrique. A savoir la marque de référence.

Mathieu Pigasse (banquier d'affaires) et Xavier Niel (Iliad), le duo du Monde, comptent refaire le coup de Mediawan qui, en quatre ans, est devenu un leader de la production audiovisuelle européenne. Ils viennent de s'associer à Moez-Alexandre Zouari, actionnaire de référence de Picard et exploitant de 200 Franprix et Monoprix en France. Avec 2MX Organic, le trio veut devenir un géant de la production et de la distribution de biens de consommation responsables dans l'alimentaire, la santé, l'hygiène et la beauté. La société, dont le trio détiendra 20% à terme, compte lever (notamment en Bourse) deux milliards d'euros en un an et procéder à des acquisitions.