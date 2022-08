Devenu un enjeu industriel crucial dans l'optique de la durabilité et des filières de recyclage, le tri des déchets est un travail très exigeant et onéreux en raison de son caractère manuel. Un jeune Belge et son associé anglais ont mis au point un procédé automatique efficace et basé sur l'intelligence artificielle.

L'enjeu du recyclage

Sacs bleus, points d'apport volontaire pour, entre autres, les déchets organiques, bulles à verre, collectes des papiers et cartons: nous sommes depuis des années engagés résolument dans le recyclage. En 2021, Fost Plus a recyclé 29,7 kg de verre, 16,6 kg d'emballages en papier et carton et 16,4 kg de matériaux PMC par habitant en Belgique. Autant de futures matières premières pour des industries spécialisées. Les chiffres deviennent vertigineux si on les extrapole à la planète. Dans ce processus, et notamment pour les plastiques, bien séparer les produits à valeur ajoutée en fonction de leur composition et destination est essentiel. Une étape aujourd'hui très onéreuse et assez lente car elle est essentiellement manuelle. L'année dernière, nous vous avions parlé de Neurogreen, une start-up wallonne, et de ses îlots de tri sélectif qui reconnaissent le déchet et le placent directement dans le bac ad hoc. Une solution basée sur la reconnaissance optique et l'intelligence artificielle. Recycleye, une start-up britannique fondée par Peter Hedley et notre compatriote Victor Dewulf, a mis au point une solution plus ambitieuse qui agit en aval de la collecte des déchets. Une histoire qui démarre dans le garage des parents de Peter et qui se base sur les compétences des deux amis (master en ingénierie environnementale pour notre compatriote, informatique pour le Britannique) et sur le mémoire de fin d'études de Peter consacré à l'automatisation du tri des déchets en utilisant la vision par ordinateur. La solution mise au point par Dewulf et Hedley repose sur deux systèmes qui peuvent être utilisés ensemble ou séparément. Vision utilise un appareil photo de la qualité d'un téléphone portable installé au- dessus des tapis roulants de centres de tri. A l'aide de l'intelligence artificielle et d'algorithmes qui apprennent, il permet une identification très poussée des produits à recycler. Il est capable de détecter 28 classes différentes de matériaux et différencie les couleurs, les formes, la présence ou l'absence d'emballage et même certaines marques. Robotics est un bras robotisé à six axes qui agit en fonction des informations reçues de Vision. Imaginé par les deux associés et construit par la société japonaise Fanuc, il est capable de réaliser 55 prélèvements par minute et de les poser dans le bon bac. Soit une bonne quinzaine de plus que le tri manuel et sans la moindre fatigue.A la fin du mois de juin, Peter Hedley et Victor Dewulf se sont vu attribuer le prix de "Jeunes inventeurs de l'Année" par l'Office européen des brevets. Une nouvelle récompense (20.000 euros) réservée aux entrepreneurs de 30 ans maximum qui mettent au point des solutions contribuant aux objectifs de développement durable des Nations unies. Trois ans après sa création, Recycleye travaille déjà avec de grands noms européens actifs dans le recyclage et les déchets comme Veolia, Total Energies, Biffa ou Re-Gen.