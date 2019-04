Un travailleur sur deux prend les transports en commun pour aller au boulot à Bruxelles

Au moins un travailleur sur deux prenait les transports en commun pour se rendre au boulot à Bruxelles en 2017, selon le troisième rapport de Bruxelles Environnnement sur les plans de déplacements d'entreprise. Le train (36,2%) reste le mode de transport le plus utilisé, devant la voiture individuelle (34,1%) et les bus, trams et métros de la Stib (17,5%). L'usage du vélo a par ailleurs connu une forte évolution.