Sur les 151 viticulteurs que compte notre pays, 117 sont actifs en Flandre. L'an dernier, ils ont produit 750.000 litres de vin. Venue cueillir dans le domaine Waes de Zwijnaarde les dernières grappes de la saison, Hilde Crevits, ministre flamande de l'Agriculture, entend professionnaliser ce métier qui reprend vie après quelques siècles d'interruption. Suite au réchauffement climatique, de plus en plus de cépages s'adaptent en effet à nos latitudes, alors que notre pays fut terre viticole jusqu'au 16e siècle. Dans le cadre de cette politique, un subside de 60.000 euros a été attribué à l'ASBL Belgische Wijnbouwers (équivalent flamand de l'Association des vignerons de Wallonie) afin de faire connaître le vin flamand à l'étranger, stimuler l'innovation et explorer toutes les possibilités offertes par l'Europe en ce domaine. Les vignerons flamands demandent par ailleurs au gouvernement fédéral une réduction des droits d'accises afin de pouvoir, compte tenu de nos coûts de production, être plus compétitifs à l'international.