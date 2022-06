Un site de ventes en ligne pour dépenser les éco-chèques

Edenred, l'un des principaux émetteurs d'éco-chèques en Belgique (avec Sodexo et Monizze), lance une plateforme de ventes en ligne. Elle regroupe uniquement des produits et services pouvant être achetés via cette solution de paiement à usage spécifique.