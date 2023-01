Le Salon de l'Auto cherche aussi à attirer les jeunes dans un secteur qui ne les séduit plus guère, notamment dans des fonctions de mécaniciens ou de conseillers commerciaux.

Le grand retour du Salon de l'Auto, à Bruxelles, du 13 au 22 janvier, après deux éditions supprimées pour cause de covid, ne va pas seulement chercher à intéresser les candidats à l'achat de voitures. Il vise aussi à recruter des jeunes.

Pénurie de techniciens, conseillers après-vente"La pénurie qui en résulte concerne principalement les fonctions de mécaniciens, techniciens, et conseillers après-vente. La digitalisation du secteur, la transition énergétique et l'évolution des attentes des consommateurs requièrent aussi de nouvelles compétences", explique Guido Savi, Director Member Services FEBIAC.Un village appelé "Espace attractivité du secteur" sera édifié dans le palais 9, avec des exposants centrés sur les métiers autour de la mobilité routière. Il comptera Educam, le centre de formation du secteur automobile, ou Greenpower Benelux, qui proposera un défi : concevoir, construire et faire courir une voiture électrique. L'Armée belge et le programme Reboot4YouLe secteur des poids lourds sera présent. L'Armée belge viendra y parler de son programme Reboot4You, qui vise les "NEET" (not in education, employment or training), pour travailler à l'armée notamment pour son parc de véhicules.L'organisateur du Salon, FEBIAC, réunit les constructeurs et importateurs d'automobiles, qui sont directement intéressés par la pénurie qui touche le secteur (comme d'autres). Ce village comptera un espace de rencontre et d'échanges. Cet "Espace attractivité du secteur" va chercher à montrer les nouvelles opportunités offertes aux jeunes par le secteur.FEBIAC se montre généreuse pour cette initiative, puisqu'elle offre les mètres carrés d'exposition, les frais des stands restant à la charge des exposants.