Virya Energy, fondée par Colruyt en 2019 et active dans le secteur des sources d'énergies renouvelables, s'associe à Taxis Verts à Bruxelles pour mettre en service le premier taxi fonctionnant à l'hydrogène, ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué vendredi. Il commencera à sillonner les rues de la capitale dès ce vendredi.

À travers ce projet, et avec en toile de fond l'obligation pour les nouveaux taxis mis en circulation dès 2025 d'être zéro-émission en CO2, il est question d'évaluer si les véhicules à hydrogène pourraient être une solution adaptée à la mobilité légère intensive telle que pratiquée par les services de taxi.

Les données collectées à l'issue du projet pilote doivent permettre aux initiateurs de déterminer quels seront les facteurs de réussite techniques, économiques et sociétaux nécessaires à l'exploitation d'une flotte plus large de taxis à hydrogène à Bruxelles.

