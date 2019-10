Le groupe de papeterie britannique DS Smith, spécialisé dans les emballages, va étendre au Benelux un projet-pilote de recyclage des gobelets à café jetables en carton, annonce-t-il mardi. C'est l'usine de De Hoop, aux Pays-Bas, qui sera mobilisée dans ce cadre. Au Royaume-Uni, cette démarche a déjà permis, en deux ans, de recycler une tasse sur 25 au lieu d'une sur 400.

Le lancement de l'opération est le prolongement d'un premier essai mené avec succès dans cette usine. En association avec Renewi, son partenaire de collecte, DS Smith est en effet parvenu à recycler plus de 100.000 gobelets à café jetables. L'objectif est désormais de s'attaquer aux 4,5 milliards de tasses à usage unique actuellement utilisées chaque année au Benelux et d'éviter qu'elles ne finissent dans les décharges ou qu'elles ne soient brûlées, ambitionne l'entreprise.

L'Europe représente, avec 30% du marché mondial du café, le plus gros marché de buveurs de cette boisson, situe-t-elle. "Nous avons besoin d'aide", tempère toutefois Miles Roberts, le patron du groupe britannique. "Notre plus grand défi consiste à mettre la main sur les gobelets. Nous sollicitons une collaboration étroite avec les gouvernements pour résoudre le problème de l'approvisionnement et veiller à ce que les consommateurs placent leurs gobelets dans des espaces de recyclage séparés."

DS Smith dispose de plusieurs sites en Belgique et y emploie environ 400 personnes.