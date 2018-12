Un projet européen en faveur de l'inclusion du handicap en entreprise

Les fédérations nationales d'entreprises inclusives de Belgique (Eweta), de France (Unea), d'Allemagne (Bag-if) et d'Espagne (Conacee) ont décidé de se regrouper au sein d'une Confédération pour défendre un modèle entrepreneurial mettant l'économie au service du social. Elles entendent également développer un droit universel européen pour les salariés des entreprises inclusives.

Elles sont soutenues dans leur démarche par un financement européen via le programme Erasmus Plus. Concrètement, les fédérations membres vont établir un référentiel de métiers adaptés aux personnes handicapées, ainsi qu'un dispositif de formations prenant en compte le handicap de ces personnes. Ces formations s'adresseront aux dirigeants et cadres d'entreprises. "Une entreprise inclusive, c'est une entreprise qui emploie majoritairement des personnes en situation de handicap.

L'inclusion est apparue quand on a évolué d'un système de protection vers un système d'autonomisation", explique Jean-Marc Froger, président d'EuCIE. À terme, EuCIE espère faire partie de la stratégie européenne 2020-2030 en faveur des personnes en situation de handicap alors que l'emploi des personnes handicapées ne figure pas parmi les priorités des autorités européennes, selon la confédération. Et de pointer du doigt, qu'à l'heure actuelle, il n'y pas de libre circulation des travailleurs handicapés possible en Europe.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la 27e journée internationale de la Personne handicapée, qui se tient ce lundi et dont le thème est "développer l'autonomie de le personne handicapée." Un site web, accessible aux personnes handicapées, sera mis en ligne jeudi afin de promouvoir le projet: https://www.eucie.org