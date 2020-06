Le tour-opérateur Neckermann (groupe Wamos) a obtenu un prêt de 2,6 millions d'euros auprès de BNP Paribas, a-t-on appris vendredi lors d'une conférence de presse à Namur. Ce capital supplémentaire doit lui permettre "de surmonter la crise sanitaire". Il a été obtenu grâce à la garantie offerte par la Société régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW) et son homologue flamande, la Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

"Nous avons survécu à la faillite de Thomas Cook Belgique et, au mois de janvier et de février, nous avons enregistré des chiffres de ventes nettement supérieurs au plan d'affaires initial", a expliqué Laurent Allardin, managing director de Wamos Benelux. "C'est ce qui a motivé, entre autres, la décision des autorités régionales et du groupe Wamos de fournir des garanties pour les prêts. Nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre le développement de nos activités en vue de devenir un acteur solide sur le marché belge des voyages, grâce à eux."

"Nous avons survécu à la faillite de Thomas Cook Belgique et, au mois de janvier et de février, nous avons enregistré des chiffres de ventes nettement supérieurs au plan d'affaires initial", a expliqué Laurent Allardin, managing director de Wamos Benelux. "C'est ce qui a motivé, entre autres, la décision des autorités régionales et du groupe Wamos de fournir des garanties pour les prêts. Nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre le développement de nos activités en vue de devenir un acteur solide sur le marché belge des voyages, grâce à eux."