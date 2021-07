La PME, qui emploie déjà 75 personnes, conçoit et produit des microsatellites qui scrutent, en haute résolution et en temps réel, tout ce qui se passe à la surface du globe terrestre.

Aerospacelab a été lancée en 2018 à Mont-Saint-Guibert. La PME, qui emploie déjà 75 personnes, conçoit et produit des microsatellites qui scrutent, en haute résolution et en temps réel, tout ce qui se passe à la surface du globe terrestre. Ils recueillent des informations que la PME va traiter et analyser, à l'aide de modules d'intelligence artificielle, pour le compte de ses clients.

Le premier bébé s'appelle Arthur et pèse 20 kilos. Il devait s'élancer de Cap Canaveral ce mardi via la fusée Falcon 9 de Space X. Très compétitive en Europe sur le segment des satellites inférieurs à 300 kg, Aerospacelab nourrit de grandes ambitions. Elle prépare une levée de fonds de série B et a lancé une usine de construction à Louvain-la-Neuve.

Aerospacelab a été lancée en 2018 à Mont-Saint-Guibert. La PME, qui emploie déjà 75 personnes, conçoit et produit des microsatellites qui scrutent, en haute résolution et en temps réel, tout ce qui se passe à la surface du globe terrestre. Ils recueillent des informations que la PME va traiter et analyser, à l'aide de modules d'intelligence artificielle, pour le compte de ses clients. Le premier bébé s'appelle Arthur et pèse 20 kilos. Il devait s'élancer de Cap Canaveral ce mardi via la fusée Falcon 9 de Space X. Très compétitive en Europe sur le segment des satellites inférieurs à 300 kg, Aerospacelab nourrit de grandes ambitions. Elle prépare une levée de fonds de série B et a lancé une usine de construction à Louvain-la-Neuve.