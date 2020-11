Le chèque consommation a été lancé par le gouvernement il y a quatre mois afin de relancer l'économie des secteurs les plus touchés par la crise au sortir du premier confinement. Quelles sont les premières tendances que l'on peut en dégager aujourd'hui ? VIA, l'association des émetteurs de chèques fait le point.

Après quatre mois d'existence, l'utilisation du chèque consommation dont le montant peut aller jusqu'à 300 euros, permet de dégager certaines tendances.

Selon les chiffres de VIA, l'association des émetteurs de chèques (Edenred, Monizze et Sodexo), le chèque consommation permet, à ce jour, une injection de 36 millions d'euros dans les commerces les plus touchés par la crise en Belgique, à savoir l'horeca, le sport et la culture, ou encore pour les petits commerces qui ont dû fermer minimum un mois et qui répondent aux conditions fixées par l'Arrêté Royal. Les établissements qui l'acceptent sont d'ailleurs pour la majorité ravis du chèque consommation, avance VIA.

"En plus de ces chiffres, il convient d'ajouter les 50 millions d'euros débloqués par le gouvernement pour les blouses blanches et d'autres commandes en cours des entreprises ", précise VIA.

Aujourd'hui, ce chèque concerne 135.000 travailleurs qui bénéficient d'un pouvoir d'achat supplémentaire à utiliser uniquement en Belgique.

En quatre mois, les émetteurs de chèques ont développé un large réseau de plus de 15.000 commerces qui sont en condition d'accepter ces nouveaux chèques. "Ce réseau compte des établissements ayant l'habitude du système de chèques, en acceptant d'ores et déjà des titres-repas ou encore des écochèques, mais également des magasins pour qui ce mécanisme était encore inconnu. Le chèque consommation est valable jusqu'au 7 juin 2021", explique l'association des émetteurs de chèques.

Avec le second confinement, les trois émetteurs (Edenred, Monizze et Sodexo) font un appel à leurs bénéficiaires pour utiliser leurs chèque consommation via le click & collect et le Takeway pour les commerçants toujours actifs ou dès la réouverture des commerces pour leur donner ce coup de pouce indispensable.

