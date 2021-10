Connaissez-vous la différence entre Gras"date limite de consommation" (DLC) et "date de durabilité minimale" (DDM)? Soit "à consommer jusqu'au" ou "à consommer de préférence avant le"? Trois quarts des Belges ignorent cette différence.

Une DDM dépassée ne veut pas dire que le produit n'est plus consommable mais que sa qualité optimale n'est plus garantie par le fabricant. Too Good to Go, l'appli qui lutte contre le gaspillage alimentaire, a mis au point un nouveau pictogramme avec l'appui de 14 industriels de l'agroalimentaire.

Ce pictogramme indique qu'avant de jeter, le consommateur ferait bien d'observer, sentir et goûter... En l'absence d'odeur suspecte, de goût altéré ou de texture changée, l'aliment sera plus que vraisemblablement encore parfaitement propre à la consommation.

