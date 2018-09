"Un paquebot avec 10.000 passagers? Et pourquoi pas?"

Quelques années ont suffi à la compagnie italienne MSC pour se tailler une place de choix dans le secteur des grands navires de croisière. Un vieux loup de mer, Patrick Pourbaix - aujourd'hui directeur de MSC Cruises pour la Belgique et la France - brosse le tableau d'une industrie où le "big" est de plus en plus "beautiful".