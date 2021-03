Exothera a été retenue pour une biotech américaine pour le développement de son vaccin à injection par voie nasale.

CyanVacc, biotech américaine spécialisée dans la production de vaccins, a choisi Exothera, filiale d'Univercells basée à Jumet, pour développer et fabriquer son vaccin à injection par voie nasale contre le COVID-19. Exothera est une CDMO (société de sous-traitance pharmaceutique) qui produit des vecteurs viraux grâce à des plateformes de bioproduction innovantes. Elle emploie actuellement une centaine de personnes et ce partenariat pourrait accentuer les recrutements. "Nous avons choisi Exothera comme CDMO pour produire notre matériel d'essai clinique de phase 3 car leur expérience relative au bioréacteur scale-X nous permettra de fabriquer rapidement des millions de doses par lot de notre vaccin nasal afin de répondre à la demande mondiale", a déclaré le Dr Biao He, PDG et fondateur de CyanVac. L'usine de Jumet assurera la production tant pour l'Europe que pour les Etats-Unis, ce qui, si tout se passe bien, constituera une fameuse référence pour la jeune entreprise."Nous sommes ravis de faire équipe avec CyanVac afin de les aider à mettre leur produit sur le marché le plus efficacement possible, en utilisant nos plateformes technologiques et nos capacités GMP de pointe , a indiqué Thibault Jonckheere, CEO adjoint d'Exothera. Notre objectif a toujours été de travailler main dans la main avec nos clients en vue de fournir ensemble des solutions satisfaisantes".