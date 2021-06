Le nouvel immeuble a été développé par Ghelamco.

Le cabinet d'audit et de conseil EY déménagera au printemps 2023 dans l'immeuble The Wings développé par Ghelamco. Les camions de déménagement n'iront pas bien loin : à vol d'oiseau, il y a à peine 200 mètres entre l'immeuble actuel d'EY situé au Pegasus Park de Diegem par rapport à l'ancien site d'Esco Drives (de l'autre côté de l'A201) où Ghelamco a décidé de développer un important projet mixte comprenant du bureau (23.450 m²), un hôtel Hilton Garden Inn (250 chambres), une salle de fitness, des restaurants et un espace de coworking (12.050 m²). EY vient de signer un bail pour 15.000 m2. Soit 2.000 m2 de moins que son implantation actuelle. C'est BNP Paribas Real Esate qui a agi en tant que conseiller immobilier auprès de Ghelamco.Ajoutons que The Wings, dessiné par Assar Architects, vaudra le détour sur le plan architectural. Il intégrera également tous les enjeux en matière de flexibilité et de qualité de vie au travail et possèdera une triple certification : BREEAM excellent, Well Gold Certification et DGNB Gold.