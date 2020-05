Un nouveau magasin bio The Barn à Jette

Après Etterbeek, Ixelles, Saint-Gilles et Anvers, The Barn, la petite chaîne de marchés bios belges, ouvrira une cinquième enseigne à Jette, dans la partie nord de Bruxelles plutôt dépourvue de ce genre d'adresses durables et à la mode.

© PG

En août prochain, The Barn investira un espace de 900 m2 où les habitués retrouveront le concept et la philosophie d... En août prochain, The Barn investira un espace de 900 m2 où les habitués retrouveront le concept et la philosophie de la marque. Avec la même volonté de s'associer à des projets locaux pour la gestion des déchets (compost) ou les invendus. A Jette, c'est Daan, un maraîcher de Hal, qui fournira les fruits et les légumes suivant un plan défini à l'avance. Ce nouveau projet permettra l'engagement de 12 collaborateurs. Enfin, en exclusivité à Jette, The Barn offrira 120 m2 à la Ressource, un projet bruxellois spécialisé dans les cosmétiques et les produits d'entretien durables.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×