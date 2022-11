C'est désormais Laurent Bodson, l'un de ses cofondateurs, qui dirige la fintech belge spécialisée dans les solutions d'épargne digitales.

Spécialisée dans les solutions de conseil en investissement et les outils de gestion des risques à destination des institutions financières (banques, assureurs, gestionnaires d'actifs), la fintech belge Gambit est pilotée depuis le 1er octobre dernier par Laurent Bodson. Ce dernier remplace l'ancien CEO Geoffroy de Schrevel qui dirigeait la société depuis 2009 et qui a quitté l'entreprise pour poursuivre d'autres activités. Âgé de 39 ans, Laurent Bodson n'est pas un inconnu pour quiconque connaît bien la société liégeoise. Cofondateur de la start-up en 2007, ce diplômé d'HEC fait partie des équipes de Gambit depuis le début de l'aventure. Il a successivement occupé les postes de head of solutions, de directeur opérationnel et de directeur commercial avant d'être dernièrement désigné CEO de la société, dont BNP Paribas Asset Management a acquis une participation majoritaire en 2017 avant d'en prendre totalement le contrôle voici un an. Nouveau plan stratégiqueL'ordre de mission du nouveau CEO est clair : "Il s'agit de mener à bien notre nouveau plan stratégique, qui est assez ambitieux, situe-t-il, et qui consiste à proposer davantage de solutions basées sur du cloud et des API's, c'est-à-dire davantage orientées vers ce que les spécialistes appellent le Banking-as-a-Service (solutions permettant à des acteurs bancaires et non bancaires de proposer directement à leurs clients des services financiers, ndlr)". Pour ce faire, Gambit peut compter sur un investissement de 20 millions d'euros consenti par la filiale de gestion d'actifs de BNP Paribas. L'objectif est de moderniser sa technologie dans un environnement en pleine transformation. "L'ambition est de renforcer notre croissance tout en conservant notre état d'esprit agile et axé sur la durabilité, et ce au travers de trois axes essentiels : la rapidité de livraison, la sécurité et la qualité. Notre objectif est de passer de 9 mois pour une intégration de nos outils à trois mois", précise Laurent Bodson.Axa, Keytrade, bunq...Quinze ans après sa création en 2007 par le professeur de finance à HEC Georges Hübner, Gambit compte aujourd'hui parmi ses clients diverses institutions financières dont Axa, Keytrade Bank, Beobank, ABN Amro, bunq ou encore Pictet AM. Cette année, elle a doublé ses effectifs pour compter à présent plus de 130 collaborateurs. Basée à Liège, l'entreprise dispose de bureaux à Luxembourg, Paris et Kuala Lumpur. Elle compte ouvrir prochainement des nouveaux marchés comme l'Italie et l'Espagne, ainsi que certains pays nordiques (Suède, Norvège). Totalisant un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros par an, la fintech devrait, suite à ses gros investissements, se retrouver en perte à hauteur de 5 millions d'euros par an, avant de revenir à l'équilibre d'ici quelques années.