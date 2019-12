Bone Therapeutics changera de patron le 1er janvier prochain, annonce jeudi la société wallonne spécialisée dans la thérapie cellulaire osseuse. Le Portugais Miguel Forte succédera en effet à cette date au poste de CEO à Thomas Lienard, qui quitte l'entreprise en accord avec le conseil d'administration et se rendra disponible ces six prochains mois afin d'assurer la transition managériale. Le nouveau venu aura pour mission de mener la structure dans la prochaine phase de son développement.

Le Dr. Forte bénéficie d'une riche expérience de la médecine régénérative et de la thérapie cellulaire. Il a notamment dirigé précédemment Zelluna Immunotherapy, une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'immunothérapies innovantes pour le traitement des cancers. Il occupe également des fonctions dirigeantes au sein de l'International Society of Cellular Therapy (ISCT). Ce Portugais est également passé par l'Agence européenne des médicaments et par chez UCB et TxCell.

Depuis 2017, il était directeur médical de Bone Therapeutics, où il a été responsable de la stratégie de développement clinique de la société et de l'accompagnement des produits jusqu'à leur commercialisation. Il a joué un rôle de premier plan dans le renforcement de la visibilité de l'entreprise cotée en Bourse au sein de la communauté médicale, souligne cette dernière.

Le Dr. Forte sera chargé de conduire Bone Therapeutics avec succès dans sa nouvelle phase de développement (le lancement prochain de la Phase III de JTA-004, une solution de protéines prête à l'emploi dans l'arthrose du genou, et la Phase IIb d'ALLOB, un produit de thérapie cellulaire allogénique chez des patients présentant des fractures difficiles).