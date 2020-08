Bart De Smet, à la tête de l'assureur Ageas depuis sa création en 2010, arrêtera sa fonction de CEO en octobre 2020 pour reprendre la présidence du groupe. Hans De Cuyper deviendra la nouveau CEO, indique lundi Ageas.

M. De Cuyper est actuellement CEO de AG Insurance, une filiale d'Ageas. On ne sait pas encore qui le remplacera.

Bart De Smet travaille au sein du groupe depuis 1998. En juin 2009, il accède à la fonction de CEO de Fortis, devenu Ageas en 2010. "Sous sa direction, l'héritage de la crise financière a été résolu et Ageas s'est transformé en un groupe d'assurance international solide et indépendant", souligne Ageas.

Hans De Cuyper a rejoint la société en 2004 en tant que Director Insurance Management Asia à Hong Kong. Après avoir travaillé en Asie, il est revenu en Belgique en 2013 pour prendre le poste de CFO d'AG Insurance, la filiale belge d'Ageas. Depuis le 1er octobre 2015, il est CEO d'AG Insurance et par conséquent CEO du segment "Belgique" au sein du groupe.

