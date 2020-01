Bruno de Thibault de Boesinghe (53 ans), actuel directeur général chez Touring, a été nommé au poste de CEO du groupe Touring, annonce vendredi Touring. Il succède à Thierry Willemarck (66 ans) qui prend sa retraite après 19 ans à la tête de l'entreprise.

Le nouveau CEO est entré chez Touring en 2011 en tant que marketing manager. Il est devenu COO en 2009 et directeur général en 2013. Thierry Willemarck devient vice-président du Touring Club Royal de Belgique et continuera à exercer son mandat à la Fédération Internationale de l'Automobile comme président délégué à la Mobilité Automobile et au Tourisme. Touring existe depuis 125 ans et emploie plus de 1.500 personnes.

