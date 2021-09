Outre son goût prononcé pour l'innovation (une collaboration avec des agences spatiales afin de produire du pain sur Mars! ), on connaît la passion pour l'environnement qui anime Daniel Malcorps, le CEO de Puratos.

L'un des leaders mondiaux dans la fourniture d'ingrédients destinés aux secteurs de la boulangerie, de la pâtisserie et du chocolat, basé à Grand-Bigard, vient ainsi de boucler un accord de financement d'un milliard d'euros sur 20 ans pour le programme Cacao-Trace auprès d'une série d'investisseurs privés, dont la société de gestion d'actifs Barings. Fondé en 2014, ce programme vise à augmenter l'impact social et environnemental sur la production de cacao. Notamment en se concentrant sur des fèves de qualité supérieure et en assurant aux producteurs un prix premium assorti d'un bonus. Le financement décroché va permettre d'accroître l'achat de telles fèves, de construire des lignes de broyage et des centres post-récolte. Cacao-Trace est présent dans sept pays producteurs de cacao.