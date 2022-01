David Colombo, un Allemand de 19 ans qui se décrit comme un féru d'informatique, affirme être parvenu à pirater plus de 25 voitures Tesla dans 13 pays différents.

Dans un tweet, le jeune homme dit avoir découvert une faille dans le logiciel de la voiture électrique haut de gamme, ce qui lui permettrait d'ouvrir portes et fenêtres à distance, mais aussi de faire démarrer à distance une Tesla sans clef et de débrancher le système de sécurité.

David Colombo dit aussi pouvoir voir si un conducteur se trouve au volant, activer la radio et jouer avec les éclairages mais par contre, il ne lui est pas possible de conduire à distance, a-t-il reconnu.

Le jeune informaticien n'a pas donné de détail sur la faille de logiciel, mais il précise qu'elle ne concerne pas l'infrastructure de Tesla. Un nombre limité de voitures seraient donc concernées.

Tesla n'a pas encore réagi mais il existe une plateforme sur laquelle les problèmes de sécurité peuvent être signalés. Le jeune Allemand dit être en contact avec Tesla.

