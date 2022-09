Johan Daumerie, un homme d'affaires belge de 50 ans originaire de Dilbeek qui s'est retrouvé coincé à Dubaï durant deux ans après une rupture de confiance avec un partenaire commercial local, a quitté les Émirats arabes unis. Vers 15h00 mardi, il a en effet atterri à l'aéroport de Bruxelles. "C'est là que ça s'arrête", a-t-il déclaré à propos de son traitement sur place. "Ils ne peuvent plus me prendre."

Le quinquagénaire avait créé une société informatique aux Émirats arabes unis en juillet 2020 mais l'entreprise avait rapidement rencontré des problèmes. L'investisseur avait mis fin au partenariat et vidé les comptes de la société. Johan Daumerie avait alors dû se présenter à un poste de police, son passeport lui avait été retiré et il lui avait été interdit de voyager.

Durant deux ans, l'homme d'affaires a été contraint de vivre dans des chambres d'hôtel et a dû compter sur le soutien financier de ses amis et de sa famille.

Il n'avait en effet pas été autorisé à quitter Dubaï après la rupture des relations avec son partenaire commercial local, une famille éminente d'investisseurs, les Al Owais, qui a accusé le Belge d'"abus de confiance". Une situation de démêlés avec la justice locale dans laquelle d'autres hommes d'affaires occidentaux se sont aussi retrouvés après une dispute avec des proches du régime.

En première instance, Johan Daumerie avait été condamné à une amende de 150.600 euros dans ce qu'il décrit lui-même comme un simulacre de procès sans droit à la défense.

L'homme a toujours clamé son innocence mais a donc été détenu dans l'Émirat pendant deux ans. Son hébergement était devenu de plus en plus coûteux après que les chaînes hôtelières avaient augmenté leurs prix à l'approche de l'Exposition universelle qui a débuté en octobre 2021. Une opportunité dont le pays a profité pour attirer les touristes et les investisseurs.

M. Daumerie avait demandé l'aide de la diplomatie et la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Sophie Wilmès (MR), avait exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations concernant cette affaire devant la commission des Affaires étrangères du Parlement fédéral. Elle avait évoqué cette problématique avec son homologue, le cheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Les efforts diplomatiques pour obtenir la libération du Belge ont cependant été laborieux.

En mai, l'homme d'affaires a été acquitté par un tribunal local et, en juillet, il avait déjà réservé un vol de retour. Il avait alors été refoulé de justesse au contrôle douanier. Mardi, Johan Daumerie a réussi à quitter le pays sur un vol entre Dubaï et Bruxelles.

