Un groupe français spécialisé dans la pose de fenêtres ouvre 30 magasins en Belgique

Deux showrooms seront inaugurés samedi à Hasselt (province du Limbourg) et Schilde (province d'Anvers). A terme, une trentaine de magasins doivent voir le jour dans tout le pays à un rythme de cinq ouvertures annuelles. La première ouverture en Wallonie, en région liégeoise, est programmée au premier trimestre 2019.

Le sud du pays devrait accueillir 5 ou six enseignes, Bruxelles entre 3 et 5, une vingtaine devant ouvrir en Flandre. L'entreprise alsacienne a l'intention de recruter une centaine de travailleurs dans cette opération. Tryba était déjà actif chez nous, mais il souhaite maintenant disposer de son propre réseau. Le groupe compte plus de 300 points de vente en France et est également présent en Suisse, en Allemagne et en Italie.